中韓元首11月在二十國集團（G20）峇里島峰會上提出互訪邀約，由於韓國前總統文在寅已兩度訪華，中國國家主席習近平尚未回訪，韓方普遍認為此次該輪到中方元首訪韓。中國駐韓大使邢海明14日在一場論壇上就此說法，以「何談順序」的反問句回應，同時說兩國將通過外交管道積極展開溝通。

韓聯社報導，邢海明14日上午在韓國首爾出席由韓國言論振興財團（KPF）主辦、名為「韓中建交30周年：成果與展望」特別媒體論壇。當被問到韓方似乎認為依外交慣例，習近平應先訪韓的說法，邢海明以「何談順序」的反問句來回應。

邢海明表示，中韓兩國外長12日舉行會談、兩國元首在G20峰會上均提出互訪邀約，兩國將通過外交管道積極展開溝通。報導說，韓國總統尹錫悅與習近平以G20峰會為契機舉行雙邊會談，當時尹錫悅再次邀請習近平訪韓，習近平也邀請尹錫悅在疫情好轉後訪華。

報導指出，此前韓國前總統文在寅先後於2017年和2019年兩度訪華，習近平則因疫情等原因尚未回訪。考慮到外交慣例中兩國領導人輪流訪問的情況居多，韓國方面普遍認為此次該輪到中方元首訪韓。但有意見認為，從邢海明的發言來看，中方可能對此持有保留立場。

另外，邢海明還在致詞中表示，中韓建交30年來，兩國關係總體上穩步發展，但近期以來兩國民眾相互好感度下降令人擔憂。他認為，在有關問題上媒體的作用極其重要，並呼籲媒體客觀理性報導，適當緩和氛圍。