太玄宮喊影片遭後製！扭曲為「被乩童打巴掌」 當事人現身還原經過強調：意外事件

還原打巴掌真相！質疑「這點」指影片遭後製 太玄宮宮主喊告拍攝者：加重誹謗

今(14)日下午苗栗頭份鎮太玄宮舉行記者會澄清，並還原遭網友指控「賞巴掌」影片始末，對此，疑被「賞巴掌」的宋姓女工作人員澄清，當下在幫乩童裝手上飾品時，其手突然抽走，導致她人站不穩才跌倒，下一秒，乩身伸手揮過來是「拍開眼鏡」的動作，並非網路傳的「搧她巴掌」，而她眼睛旁的瘀青，是眼鏡飛走的過程中刮傷造成的。

遭網友稱被「賞巴掌」的宋女還原始末，她表示當時乩童將手抽出後，讓她整個人沒有站穩，後來遭到乩童「拍開眼鏡」，因為眼鏡飛出去後，她眼睛旁的瘀青是被眼鏡飛出去的過程刮傷。

宮主廖小姐表示，拍攝者在影片內加了很多聳動的文字，將會對拍攝者提告妨礙名譽、加重誹謗和惡意剪輯影片扭曲事實，而遭拍下的影片中有2個剪輯時間點，3分19秒處有卡1秒，3分26秒處有被放慢1秒和音效後製，這代表影片有經過後製，非一鏡到底，也有借位拍攝嫌疑，會造成觀眾對本宮有不良觀感，嚴重影響名譽。

宮主廖小姐表示說，太子元帥當天曾起駕交代該名宋姓女性工作人員在新營太子宮站時，不要上前協助著衣，但當天該女子仍上前協助，乩身在起駕時往前拍，影片中可看到乩身有用力甩動身體，當時手臂總共甩了18下，其中12下打到一旁另一名吳男，但都沒有發生聲音，不過打到宋小姐時就發生聲響，因此懷疑那些聲音是後製。

太玄宮還原「搧巴掌」始末，遭搧女澄清，是拍開眼鏡非摑掌。