美國周二公布CPI降溫，美股隔夜齊揚，市場情緒獲得支撐。港股和中國股市周三多數時間走高，市場目前將注意力從防疫管制的放鬆，轉移到中國經濟重啟和成長的寄望。

周三香港恆生指數走勢反覆，收盤上漲77.25點或0.39%，為19673.45點。國企股(H股)升47.51點或0.71%，為6702.36點。

科技指數升0.34%，ATM的騰訊、阿里巴巴、美團撐住大盤，分別上漲2.1%、1.3%、2.1%。關於安謀(Arm)停供晶片設計技術的消息，阿里股價未受其影響。

繼周二大跌之後，富力地產周三再跌1.4%，報2.1港元。該公司創辦人涉嫌行賄，在英國被捕。

在前一天因中國政府利多消息而大漲之後，中芯國際和華虹半導體周三回跌，分別下跌3.6%和10.8%。

因新冠用藥需求激增而連兩天大漲的新華製藥，今日收跌12.6%。

然而藥品股繼續呈現上升局面，升1.6%。石藥集團升6.5%，為表現最好的藍籌股。