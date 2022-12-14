彰化縣政府水利資源處為了督導各鄉、鎮、市公所落實雨水下水道的維護與管理，遴請外聘到現地打開人孔蓋實地考核，抽檢維護成果。（彰化縣政府水利資源處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府水利資源處為了督導各鄉、鎮、市公所落實雨水下水道的維護與管理，遴請外聘到現地打開人孔蓋實地考核，抽檢維護成果。（彰化縣政府水利資源處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣區域排水多達218條，總長780公里，高居全國之冠，為了架橋、埋管等，破堤導致缺口和雨下水道堵塞，都是造成淹水的原因，彰化縣政府水利資源處建立破堤申請的督導系統，進一步保障水利結構，也首創鄉鎮市雨水下水道開孔現場考評，進一步落實維護管理。

區域排水疏濬，定期清除布袋蓮等雜草、淤泥等佔據河道，是重要的防洪工作，但水患往往也發生在看不到的地方，多年前花壇鄉，還有鹿港與福興鄉交界處常淹水，就揪出寶特瓶、垃圾等堵塞馬路下方的排水管道，垃圾怎麼進入的原因很複雜，但定期考察有否外物「入侵」也是防治城市水患的重點。

彰化縣水利資源處長馬英傑表示，為了督導各鄉、鎮、市公所落實雨水下水道的維護與管理，首創舉辦大村鄉、永靖鄉、田中鎮、二林鎮、花壇鄉、溪湖鎮等6鄉鎮考評作業，遴請外聘委員針對受評公所進行書面資料檢視，並到現地打開人孔蓋實地考核，抽檢公所維護成果。

水資處指出，經過考評，各鄉鎮市公所與縣府更能緊密合作，掌握轄區內雨水下水道整體現況，同時將資訊回饋到縣府下水道GIS雲端系統，強化維運效益，提供公所與縣府雙向交流平台，並將逐步推展到全縣26鄉鎮市。

此外，每年均有民眾或公部門因架橋、搭排、埋設管線等需求申請破堤施工，縣府為降低災害風險，維持水利構造物，建立一套更周全督導機制，強化申請案件施工單位的督導檢查。

水資處表示，工程督導重點包括確保水利構造物運作正常、查核防汛應變計畫是否完善、檢查防汛器材機具是否齊備、注意施工安全與工區交維，避免破堤影響水利結構，造成脆弱的缺口，保障居住安全。