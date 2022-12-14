中國外交部發言人14日（三）表示，中國大陸堅決反對美國可能提出相關法律，用來限制華為技術有限公司和其他中國5G企業在美國銀行的金融行為。

據《路透社》（Reuters）14日報導，汪文斌在例行新聞發佈會上說表示，「中國堅決反對美國泛化國家安全概念，濫用國家權力打壓中國企業，」

US lawmakers introduce bill to restrict Huawei's access to banks #FMTNews https://t.co/hh5SDNSI1x — Free Malaysia Today (@fmtoday) December 14, 2022

汪文斌表示，在美國議員提出兩黨法案後，中國將「堅決維護」國公司的合法權益。

先前拜登政府10月時，針對美國企業發布新的出口規定，目的在於切斷中國製造先進半導體晶片的能力，以減緩中國在發展軍事和技術上取得的進展。

華府敦促荷蘭、日本和其他擁有尖端設備製造商的國家採納類似規則。中國半導體面臨美國打壓之際，日媒報導，華為已開始著手重構中國的半導體供應鏈。美國10月初再度加強對中國的晶片制裁，對中國而言，建立不受美國制裁影響的自主供應鏈是最重要的課題，以期在2025年將晶片自給率提高到70％的目標。

但前方依然面臨許多挑戰，報導稱，包括合作的半導體企業在內，華為近幾年加上地方政府支持的投資額，預計將達到4000億元人民幣