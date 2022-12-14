兵役延長議題，黨內檢討多認為，是民進黨九合一敗選主因之一，至於2024年兵役是否延長，民進黨中常委立委羅致政今表示，不管結果如何都要公布，也就是只剩下2個星期，依照國防部的說法，不管是否延長，年底前都會公布，因此只剩兩星期國防部就要公告，因此最近就得定案，不會是「聖誕禮物」（意味不會等到聖誕節）。

由於總統府一直強調沒有定案，羅致政認為，定案程序當然經過行政院會或總統出面宣布。但不能從選舉、政黨角度去談兵役要不要延長的問題；只是過程要有好的說帖說服民眾。

民進黨今中常會；據轉述，代理秘書長林鶴明黨務報告時提到輿情時，點出延長兵役的問題。

羅致政會後受訪指出，如果要2024年兵役延長，現在就要開始，因為依法令規定，必須一年前公告，讓年輕人有所準備。

他也提到，邱國正也說，不管要不要延長，年底前，國防部都會公布；換句話說，就是不管結果如何都要公布；也就是只剩下2個星期，國防部就要公告，最近就得定案。

國防部長邱國正月初在立法院被問到，國軍義務役役期是否由現行的4個月延長為1年時表示，「兵役延長仍會在12月底前公告」。不過，隨後總統府發言人張惇涵表示，國防部仍就各方意見進行評估中，跨部會也仍在進行縝密研議，目前沒有確定時程的規劃與定案。被指打臉國防部。

羅致政指出，定案程序當然經過行政院會或總統出面宣布；但不能從選舉、政黨角度去談兵役要不要延長的問題，擔心得罪等顧慮，如年金改革一樣，什麼都不要做。

他認為，對於台灣的國家利利益的事，該做就要做，但怎麼做得更好，如何說服民眾，很重要，要有好的說帖，包括訓練內容跟過去有什麼不同等。就如同當時要開放美豬進口，對的事情如果沒辦法說服民眾，就會出現反彈。因為不管實施的時間點為何，都會衝擊到某一部分的人，所以就是要好好說明。

至於現在4個月兵役，則有中常委表示，這是很怪的制度。學生要安排就學、就業、出國都是很奇怪的時間。