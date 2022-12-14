台灣每年有大量垃圾自河川流至海岸線，易流入海洋造成汙染，桃市府2020年起陸續針對重點河川出海口裝設垃圾攔截網，目前已設置7處。海岸管理工程處統計，截至今年11月，2年多來共攔除約1.5噸垃圾，預計明年再增設2處、後年1處，守護海岸潔淨，呼籲民眾減少使用一次性產品並妥善處理垃圾，落實垃圾不落河、不入海。

桃市府海管處在新屋溪出海口裝設固定式河川垃圾攔截網。（海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市共有11處重點河川出海口，為避免河川上游的陸域垃圾被沖刷入海，海管處2020年8月於新屋溪與新街溪出海口設置垃圾攔截網，去年到今年再陸續裝設觀音溪、埔心溪、老街溪、大堀溪及樹林溪，已完成7處設置，定期清除網上垃圾。

海管處依各河川斷面、潮差與豐枯情況，選擇裝設固定式或非固定式垃圾攔截網，固定式適用於潮差較小的出海口，非固定式則適合裝在水體狹窄且地勢高地落差導致水流湍急，或豐枯水期明顯的河川，目前7處出海口中僅新屋溪與樹林溪裝設固定式，其餘皆為非固定式。

海管處統計，2020年8月至今年11月間，總共攔截1518.47公斤垃圾。2021年末開始統計分類調查，去年12月至今年11月間，累計攔除1294.51公斤垃圾，其中一般垃圾為1076.39公斤、可回收垃圾包括寶特瓶、玻璃或鐵鋁罐等約占218.12公斤，攔截最多垃圾的河川為埔心溪428.4公斤、最少為樹林溪44.82公斤。另依環保署規定分類，最大宗為被歸類在一般垃圾的雜草，約占四分之一。

海管處發現，梅雨季節攔截到的垃圾量較多，另若遇上颱風或豪大雨等劇烈氣候，考量河道疏洪及攔截網承受度，若發布豪大雨特報，會派員將所有攔截網暫時拆除，避免攔截網斷裂流入水中，造成2次汙染。

海管處表示，攔截網的設置依據水質自動連續監測站架設位置調整，預計明年於社子溪與富林溪設置、後年於南崁溪設置。至於小飯壢溪的出海口，經評估地形和河川環境較不適合裝設，清除垃圾不容易故暫不裝設。

海管處也呼籲民眾，減少使用一次性產品，將垃圾妥善丟棄回收處理，可減少垃圾入河或入海，共同維護海岸潔淨。