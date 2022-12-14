訊連(5203)旗下人臉辨識引擎FaceMe通過FIDO聯盟UAF Level 1認證，以領先業界準確度，為用戶打造相較於傳統密碼登入更為流暢的驗證機制，也滿足銀行、證券、保險、電子支付等金融領域對身份識別安全、交易安全的嚴格要求。

FIDO聯盟為減輕用戶對密碼的過度依賴，創建各式身分驗證標準，近年在全球科技大廠的推動下已成為產業的共同標準。FIDO聯盟提供的各式身分驗證標準，包括將身分驗證改在裝置端進行以降低伺服器端風險，也包含利用生物辨識進行身分驗證，從而強化安全性與便利性，目前也已為各大網路科技業、雲端服務商所用，國內政府也積極推動相關應用。

FaceMe日前高分通過iBeta ISO PAD Level 2活體辨識測試，並在知名美國國家標準暨技術研究院NIST FRVT測試中取得99.81%的高正確辨識率，誤認率僅百萬分之一，顯示其優異的準確度與防偽能力，能有效杜絕身分假冒情事。

FaceMe人臉辨識相較傳統密碼登入不僅更便利流暢，也改善密碼的安全性不足問題，滿足銀行、證券、保險、電子支付等金融領域對用戶識別安全、交易安全的嚴格要求。目前包括元大人壽、美好證券、虛擬貨幣交易所幣託等皆為訊連合作客戶。訊連亦持續精進旗下FaceMe Fintech金融eKYC解決方案功能，在FIDO認證加持下，加速布局數位金融領域商機。