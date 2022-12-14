慧洋-KY(2637)今天召開法說會，由於全球最大原物料需求國大陸開放政策日漸明朗，預期明年農曆年後將會緩慢回復，加上近年散裝傳播新造船訂單量偏低，難以補足環保新規上路後，船舶降速、汰舊報廢的運力缺口，2023年將成為考驗散裝航運業者關鍵年度，慧洋將有信心維持穩定成長，並脫穎而出。

慧洋今年前11月營收及獲利已創下歷史新高，自結前11月每股稅前盈餘達14.03元，獲利表現亮眼，2023年1月船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規即將上路，慧洋旗下擁有最多數量節能船隊，將展現規模優勢。

在船隊營運方面，慧洋目前總計140艘，平均船齡7年，2023、24年將陸續交付7及4艘船舶，受惠穩定與積極的造船政策，慧洋穩居散裝航運業界龍頭，其節能船隊數量遠高於市場同業，擁有最大彈性調度與支援空間，並長期與世界各地知名租家維持良好穩定關係。

年度換約漲幅方面，今年下半年起受到全球通膨、升息，以及俄烏戰爭拖延、大陸開放政策不明確等外在因素影響，2022年換約漲幅下修至21.34％，明年則受惠於碳排環保新規上路，雖然今年基期已高，仍樂觀明年將有5-6％的換約漲幅。