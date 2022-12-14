由行政院舉辦之「第18屆國家永續發展獎」周三頒獎表揚得獎企業，裕隆(2201)因鏈結政府淨零轉型目標、接軌聯合國SDGs項目，轉化氣候風險為綠色轉型契機績效卓著，榮獲本屆企業類永續發展獎，評審肯定裕隆持續投入再生能源建置、發展運具電動化、力行節能減排、推動偏鄉公益交通、落實公司治理各面向之努力。

裕隆為落實聯合國氣候行動，自2018年起積極布局低碳能源轉型，於三義生產基地持續佈建太陽能發電設備，逐年提升全廠區綠電發電量與綠電用電占比，2021年10月更因此取得經濟部能源局核發之「再生能源發電業執照」。裕隆規畫於2022年達成太陽能發電量(約1588萬度)大於全廠區用電量、2025年完成20.2MW太陽能發電裝置容量布建。除了積極創能，裕隆2020年更投入儲能事業，建置1GW/年容量的儲能設備生產線，已累積製造外銷儲能櫃逾1000套。

在社會參與共融成長方面，裕隆整合集團價值鏈資源，於台東南迴推動「南迴公益交通專案」，以「捐服務代替捐車」的公益訂閱租車模式與循環經濟理念推動共乘共享，補足南迴交通量能不足與長照缺口，創造出15.79元的社會價值(SROI)，為社會帶來顯著的正向效益及永續影響力。在公司治理方面，裕隆不斷強化董事會職能及誠信經營，落實董事會當責性與風險管理，連續八年榮獲公司治理評鑑獎項肯定及第三方高度評價。

為展現公司邁向「2050淨零碳排」之決心，裕隆成立ESG委員會專責公司永續行動之推展，將氣候風險議題及淨零碳排納入公司經營目標管控，並於董事會下設「永續發展管理委員會」，長期督導公司ESG推動成效。未來，裕隆汽車將持續檢視氣候變遷風險與發展機會，積極落實永續行動，以深化所有利害關係人之信任與託付。