IKEA今天在臉書宣布，「IKEA嘉義城市店」落腳於嘉義市博愛路的大潤發大賣場1樓，本月26日將開幕，這是去年IKEA宜家家居在嘉義市文化公園開設全球首座「IKEA Hej行動商店」之後，全台第2家城市店確定進駐嘉義市。

市長黃敏惠表示，雲嘉南地區是共同生活圈，嘉義市一步一腳印，努力從雲嘉南觀光休閒消費中心朝台灣西部新都心邁進，即便面對新冠肺炎疫情的挑戰，市府團隊堅持化危機為轉機，全力輔導產業嘉義隊數位轉型升級，並持續吸引民間投資創造商機。

黃敏惠還指出，嘉義市營利事業銷售額在2019年達2311億元、2020年2315億元、2021年2537億元，連續3年創新高，經濟發展的成果更要與市民共享，嘉義市每戶家庭可支配所得也連續3年破百萬元，個人平均可支配所得也連續3年創下歷史新高，種種數據皆印證四年來兢兢業業努力的成果。

市府建設處表示，新冠疫情重創民生經濟，產業發展環境十分艱困，民間企業仍看好嘉義市未來投資前景，各大品牌相繼來嘉義市駐點，包括IKEA Hej全球首發行動商店、Volvo南台灣第1座旗艦據點、詩肯柚木全國最大旗艦店、in89豪華影城、漢堡王、藏壽司、肉多多火鍋、老乾杯集團、客美多咖啡、IKEA宜家家居，在在顯示嘉義市的消費能量，來到嘉義市就是好吃、好玩、好生活。