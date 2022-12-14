北基（8927）近年營運調整策略漸收成效，除加油站營運外，綠能、資產開發布局也加速開展；前三季營收年增27.76％，營業毛利年增9％，稅後淨利年成長17％，EPS 0.54元。北基表示，今年新增7站據點，目前達68座加油站營運；預計明年底前再增設7~10座加油站，並攜手特爾「能源升級計畫」，站內設置EV充電樁。

北基近年持續透過據點質量強化，搭配推動包括太陽光電、儲能服務、EV充電&電巴銷售、售電及綠電憑證等佈局，活絡長期利基能量。

其中，太陽光電成果包括上半年有屏東獅子鄉太陽光電、台南七股漁電共生兩大指標性案場開工，整體開工案場量累計達202MW；儲能服務下半年有高雄灣興、屏東大連兩場配電級儲能案場，合計10MW正式上線。

此外，EV電動車充電服務則有特爾電力在全台已完成15座快充站與10座慢充站點，27座興建中，會員人數達1萬人次，亦達75％CCS車主覆蓋率；預計發展目標為快充85站 & 慢充10站。電動巴士銷售也成為鴻華Model T電動巴士獨家經銷權，已掌握6家客運業者117輛銷售需求。

北基指出，光電布局展望，規劃發電總量達530MW，朝達1 Gw目標邁進；其中16場預計2023年底前陸續開工。七股漁電共生100MW預計2023年Q2商轉。獅子鄉合豐42MW預計於2023年Q4商轉。目前97％太陽光電採躉售模式。

儲能服務還有位於高雄鳳山的5MW配電級案場，預計今年12月上線；位於高雄?山的170MW輸電級案場，預計於2024年首季上線，預計2024年前完成385MW建置容量，將可滿足全台6.4萬戶家庭一天的用電量。