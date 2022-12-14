住民對狗狗下指令互動玩遊戲，鍛鍊其腦部及肌肉等功能。(中榮埔里分院提供／楊靜茹南投傳真）

住民們對可愛的狗醫師愛不釋手，臉上都露出了笑容。(中榮埔里分院提供／楊靜茹南投傳真）

台中榮總埔里分院與台灣動物輔助活動及治療協會（台灣狗醫師協會）合作，邀狗醫生到該院附設精神護理之家「康芯家園」與住民互動，可愛的狗醫生一現身，住民們都很雀躍，紛紛伸手撫摸，甚至擁抱狗醫生，情緒獲得舒緩，有人開心分享自己過去養狗的趣事，也有的起身牽著牠散步。

康芯家園住民大部分都是失智長輩，部分為憂鬱或思覺失調患者，心理師會根據不同住民設計活動，例如藝術、植物或動物等非藥物治療課程，照護住民的身心靈健康。埔榮特地邀請狗醫生們定期駐診，讓住民感受到狗醫師無條件的愛，帶給住民身心靈上的醫療奇蹟。

毛茸茸、可愛的狗醫生在康蕊家園現身，住民們臉上都露出了笑容，而且比平常還有活力。在志工引導下，住民對狗醫師下指令，開心跟牠握手、散步等互動，甚至擁抱狗狗，有人因此打開話匣子，開心跟大家分享自己以前養狗的趣事。

中榮埔里分院指出，住民與狗醫生一同互動，不僅讓其情緒獲得撫慰，心靈獲得療癒，藉由散步、抬腿等活動，也能鍛鍊住民的腦部及肌肉等功能，大家深切感受到動物輔助治療的影響力，決定邀請狗醫師能定期駐診。

康芯家園已請台灣狗醫師協會安排教育訓練，讓園區工作人員認識動物治療的原理及應用方式，未來將請職能治療師設計住民跟狗醫師互動的相關活動，提供機構內的住民更多元的刺激，動物治療不僅能穩定其情緒，也能延緩其身體功能退化的速度。