各縣市小內閣籌組、改組之際，台中市長盧秀燕日前坦言有其他縣市到台中借將，今天又傳出盧秀燕隨行祕書、台中市府副發言人卓宜姿將轉任雲林縣新聞處長，至於雲林縣現任新聞處長羅楚東據傳將入桃園市新任市長張善政小內閣。

年僅35歲的卓宜姿曾在中天、TVBS及台視等媒體任職，本就是台中豐原人的她，2020年回到台中市政府服務，擔任盧秀燕隨行祕書及台中市府副發言人，將成為雲林縣有史以來第二年輕的新聞處長。