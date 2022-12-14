華山基金會14日帶著獨老前往和平國中，與學生提前圍爐過年。（華山基金會提供／陳淑娥台中傳真）

華山基金會14日帶著獨老前往和平國中，與學生提前圍爐過年。（華山基金會提供／陳淑娥台中傳真）

歲末年終，華山基金會14日帶著獨老至和平區和平國中，提前圍爐過年感受年節氛圍，李奶奶憶起先生在世時，每逢過年就要張羅30多人除夕團圓菜，她與小朋友一起動手做年菜，直呼好久沒這麼開心了。

和平國中長期支持華山基金會，不僅每位老師將捐助一份弱勢孤老年菜，社團「慈愛社」學生更邀請華山基金會的弱勢獨居團聚圍爐，陪伴他們溫暖過年。

來自大陸的李奶奶，丈夫過世後便獨居和平偏鄉，歲末年終，常想起從前每逢過年，就要張羅30幾人除夕團圓菜，雖然累但是很幸福。她今天大展身手，教學生料理湖南家鄉味－湘味年糕、水煮雞，相當開心。

石岡林奶奶也親手做了道地客家酸菜年糕，加上泰雅原味香蕉飯、樹豆排骨湯，一端上桌令人驚艷連連，獨老在學生陪伴下開心品嘗不同美食文化的「家鄉味」，提前圍爐感受年節氛圍。

台中市a站長江月美表示，華山基金會服務台中地區2400位弱勢長輩，再加上偏鄉約600位，今年預計要募集3000份年菜，受疫情持續近3年影響，偏鄉資源募集更是不易，目前僅達到2成，較去年不理想，令人擔心年菜募集無法順利完成。

華山基金指出，偏鄉地區缺乏社會資源，老人服務阻礙多，但捐款卻也更困難，盼社會大眾響應華山基金會2023常年服務暨第20屆「愛老人愛團圓」，愛心年菜每份700元，送愛到偏鄉每月1250元，可透過網路立即送愛，成為老寶貝的守護天使。