在台東縣長濱鄉種植有機米的農民李富權，得知植物人每天的餐食對照護機構是龐大的負擔，慷慨捐贈400公斤長濱1號白米給創世基金會台東院，今天由紅葉國小棒球隊的小球員捏製成棒球形狀的飯糰，讓愛相傳千里。

在台東縣最北端的長濱鄉耕作有機米的57歲農民李富權，10年前返鄉看見父親長年來的慣行農法導致罹癌，基於愛護環境、農業永續的概念，5年前開始投入有機米種植。李富權說，他栽種的米種為高雄139號，長濱的土是黏土，加上吹著太平洋的海風，口感Q軟、黏度適中。

李富權表示，這幾年因為友善土地的耕作方式，田間現在已經可以看到青蛙、鰻魚等生物，農民看天吃飯，他種植出來的米，都是天地的恩賜，因此，他願意將這份恩典回饋給創世的植物人，是責任也是使命。

今天的捐贈儀式中，特別請來紅葉國小棒球隊的小球員們，在現場用「長濱1號米」煮出來的白飯捏製出棒球形狀飯糰，棒球隊教練莊獻祥說，球隊出去比賽，小球員便當吃不完，所以最常吃的就是飯糰，趁這次機會讓小朋友親手做飯糰，也提醒大家關心植物人，非常有意義。

創世台東院長王玉鳳表示，植物人無法自己咀嚼，每天餐食都以米、蛋、油、蔬菜、肉等打成流質，提供他們的養分，每天6餐，每人每餐食材約50元，其中每個月需要90公斤白米，對院方而言，是頗大的負擔，感謝李富權慨捐長濱1號白米，也邀請大家支持日行一「膳」，捐贈植物人1日營養餐食300元。郵政劃撥：50173235，或創世官網線上支持：https://reurl.cc/103xKV，愛心專線：（089）220-848長濱小組。

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