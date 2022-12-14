澎湃新聞14日報導，福建師範大學表示，菲律賓前總統、現任菲律賓眾議院高級副眾議長艾若育近日受聘為該校菲律賓研究中心顧問。

中國大陸-菲律賓馬尼拉論壇9日舉行，中國大陸駐菲律賓大使黃溪連為艾若育頒發福建師範大學菲律賓研究中心顧問聘書。紅溪禮示大學孔子學院中菲雙方負責人向艾若育分別彙報了福建師範大學菲律賓研究中心的基本情況、紅溪禮示大學孔子學院在菲開展中文教育和文化交流所做的工作。

艾若育表示，將積極支持福建師範大學菲律賓研究中心的發展，並分享了加強中國大陸、菲律賓人文、教育交流的想法，對紅溪禮示大學孔子學院繼續開展政府官員中文培訓及文化交流專案提出了建設性指導意見。

福建師範大學指出，該校菲律賓研究中心為國家民委「一帶一路」國別研究中心。一直以來，中心充分發揮地處21世紀海上絲綢之路核心區的獨特優勢，著力加強與菲律賓的民間交流，拓展兩國人文交流與合作。

公開資料顯示，格洛麗亞·馬卡帕加爾·艾若育(Gloria Macapagal Arroyo)1947年4月5日生於菲律賓班詩蘭省，是菲律賓前總統迪奧斯達多·馬卡帕加爾的女兒。艾若育在2001至2010年擔任菲律賓總統，是菲律賓的第14、15任總統。她是菲律賓第二位女總統。