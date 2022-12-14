2022卡達世界盃足球賽的4強賽火熱開踢，第1場是14日凌晨由阿根廷對上克羅埃西亞，阿根廷最終3比0重挫上屆亞軍克羅埃西亞，時隔8年再闖世界盃決賽。而在15日凌晨將進行第2場賽事，由上一屆冠軍法國對上本屆大黑馬摩洛哥。近日就有一份最新的網路民調指出，對於世足賽的4強，有44％的民眾認為「阿根廷」最終會獲得冠軍，引發討論。

YouTube頻道《老天鵝娛樂》13日起進行網路民調，針對2022卡達世界盃足球賽，法國、阿根廷、克羅埃西亞、摩洛哥進入4強決戰，最後哪個國家將會奪冠，台灣民眾對這件事情的看法，截至14日晚間17時00分，已有約4萬人參與投票，目前的結果顯示，有27％的民眾認為是「法國」會奪冠、有44％的民眾認為是「阿根廷」會奪冠、有19％的民眾認為是「克羅埃西亞」會奪冠，最後則有11％的民眾認為是「摩洛哥」會奪冠。

有參與該份民調投票的網友也紛紛留言討論，「摩洛哥準備創造傳說：唯一從小組賽到冠軍都沒被踢進過一球的隊伍」、「喜歡看黑馬逆襲的結局，很勵志的」、「私心希望阿根廷，陣容分析是法國，戰術選擇是克羅埃西亞，爆冷是摩洛哥」、「摩洛哥，純粹想看血流成河」、「雖然我投阿根廷，但我有預感今年冠軍會是黑馬」、「摩洛哥挑戰歷史第一」、「克羅埃西亞一定前三」、「法國總冠軍」、「感覺法國是最穩定的」。