渣打銀行今舉行2023全球及台灣經濟展望說明會，渣打銀東北亞區高級經濟師符銘財表示，渣打銀行估明年美國明年GDP為-0.2%，中國5.8%；FED最快在明年Q3啟動降息，明年第一季停止升息，由於美國明年係淺碟式的衰退，因此，降息的方式以緩降為主，預估明年底FED政策利率在4.25%~4.5%。

符銘財表示，2023年延續今年的動盪，H1仍是辛苦，H2則呈現反彈，投資人可以做好準備迎接2024年。通膨在明年H1就會緩解。中國經濟提供轉折，對中國市場相對樂觀。今年美元獨強已經來到尾聲，短期雖不會成為弱勢貨幣，但將呈逐季轉弱更明顯。明年FED會是先行降息的央行，而日本則要關切，日央5月總裁新上任後的貨幣政策改變，目前日央總裁以NAKASO呼聲最高，而他的貨幣政策是比較偏鷹派，明年H2日圓有機會升到130左右。

對於前台積電董事長張忠謀提出全球化、自由貿易已死的看法。符銘財表示，先要談怎麼定義全球化，全球分工一直都在改變，全球化每天也都在進行，但也隨時在調整；其是近5年的調整因中美貿易戰和疫情而變得比較巨大。台灣在因應這波的調整，其因應是非常好的，台廠的優勢在於說大不大，說小不小，轉變的速度很快。現在供應鍊再全球化，地緣政治風險被加入全球生產的考量因素。供應鍊不斷在重新評估和調整，以避免無法作好準備的損失，部分產能分散所帶來了新秩序和新紅利。東協國家成為美中貿易戰和清零的受惠者，尤其是越南。

符銘財表示，今年台灣GDP 3.6%中有1.8%是來自半導體和消費型電子的貢獻。但明年自半導體和消費型電子對GDP的貢獻會降低。