Wright Flyer Studios × Key戲劇性RPG鉅獻《緋染天空 Heaven Burns Red》今(13)日起在繁體中文圈（台灣、香港、澳門）開始事前登錄！在今天舉辦的製作發表會上也發表了往後的營運方針以及預計的發展。本遊戲將會採取在日本已發布的遊戲中追加繁體中文選項的方式開服，並且全世界同步營運。遊戲預計於2023年年初開服。

WFS, Inc.社長 柳原陽太於《緋染天空 Heaven Burns Red》發表會宣佈遊戲2023年初開服！(圖/業者提供)

WFS, Inc. 總經理 柿沼洋平親自於發表會介紹遊戲特點。(圖/業者提供)

《緋染天空 Heaven Burns Red》介紹

《緋染天空 Heaven Burns Red》是麻枝 准睽違15年所帶來的全新原創遊戲，並於2022年2月10日（四）在日本開服，創下3天內100萬下載的佳績，引發熱烈話題。不僅如此，在Google Play選出2022年度話題作品的「Google Play Best of 2022」中，榮獲僅有1部作品可被選上的「2022年度最佳遊戲」。

WFS, Inc.社長及遊戲製作人、開發監管親自來到台灣展現繁體中文圈營運決心！(圖/業者提供)

除此之外，本遊戲由以下日本創作團隊參與製作：

◆麻枝 准（原作、主線故事）

代表作：《AIR》、《CLANNAD》、《校園剋星！》、《Angel Beats!》and more

◆yuugen（角色設計／原案、主視覺圖）

代表作：《鍊金工房系列》、《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》、《碧藍航線》、《OUT BREAK COMPANY萌萌侵略者》and more

◆yanaginagi（主題曲、劇中插曲）

代表曲：Laterality（電視動畫《軍火女王PERFECT ORDER》片尾曲）、雪融之時（電視動畫《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了》片頭曲）and more

※Google Play與Google Play標誌是Google LLC的商標。

從今天起開始事前登錄！

《緋染天空 Heaven Burns Red》從今天起開始事前登錄！可透過以下方式進行事前登錄。

・Android：Google Play、官方網站（電子郵件、電話號碼）

・iOS, Steam：官方網站（電子郵件、電話號碼）

進行事前登錄會在遊戲開服時收到通知。

除此之外，我們將贈送以下禮物給在開服當月底前開始遊玩本遊戲的玩家。

◆新安裝遊戲即可獲贈

・SS[電路的爆裂閃光]茅森月歌

◆開始遊玩遊戲即可獲贈

・石英×3000

・10連戰型探索券

◆在開服當月底前開始遊玩本遊戲即可獲贈

・10連戰型探索券

・必出1名S以上10連戰型探索券

從這裡進行Google Play事前登錄：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heavenburnsred

事前登錄網站：

https://tw.heaven-burns-red.com/pre/

《緋染天空 Heaven Burns Red》的營運方針

《緋染天空 Heaven Burns Red》將實現完全同步營運！(圖/業者提供)

在今天舉辦的製作發表會上發表了《緋染天空 Heaven Burns Red》繁體中文圈的營運方針。本遊戲將會採取在日本已發布的遊戲中追加繁體中文選項的方式開服，並且全世界同步營運。

由於本遊戲並無期間限定的內容，因此繁體中文版開服後，將可遊玩已收錄在日本版的所有內容。開服後也會全世界同步追加新的內容。

《緋染天空 Heaven Burns Red》繁體中文版開服後 將可遊玩已收錄在日本版的所有內容！(圖/業者提供)

WFS, Inc.執行董事 下田翔大宣佈《緋染天空 Heaven Burns Red》繁體中文版可遊玩日本版的所有內容！(圖/業者提供)

除此之外，遊戲翻譯由Wright Flyer Studios負責，我們建立了能維持高品質翻譯，並全世界同步營運的體制。

我們預計於正式開服前舉辦玩家搶先遊玩。詳情預計於官方社群網站公布。

12月26日（一）決定舉辦官方直播！

為配合上述的營運方針，遊戲開服之後的遊戲情報公告將會全世界同步實施。日本目前每2週舉辦1次官方直播，繁體中文圈也將會在開服後於同時間舉辦官方直播。此外，開服前預計也會每個月舉辦1次直播。第一次的直播預計在2022年12月26日（一），並邀請到森野葉子、懶貓參與直播。往後我們會在直播中帶來最新的情報，請務必訂閱官方YouTube頻道。

■《緋染天空 Heaven Burns Red》第1次官方直播概要

直播時間：2022年12月26日(一)19:00〜

直播平台：

▼YouTube https://www.youtube.com/@heavenburnsred_tw

《緋染天空 Heaven Burns Red》事前登錄慶祝活動同步開跑中！(圖/業者提供)

出演者

・森野葉子（MC）

・懶貓

2023年1月起將在西門町等地方刊登大型廣告！

2023年1月起，我們將在西門町徒步區等地方刊登《緋染天空 Heaven Burns Red》的廣告。為了今後的開服做準備，將會擴展廣告刊登區域以及傾注心力於宣傳方面。

《緋染天空 Heaven Burns Red》事前登錄慶祝活動開跑中！

為慶祝事前登錄活動開跑，現正於官方Facebook舉辦活動！參加活動便有機會抽中電競椅以及耳機等豪華獎品。詳情請參閱官方Facebook的貼文。

獎品

・AKRACING超跑電競椅 GT33 Overture 黑色 （1名）

・SONY耳機WH-1000XM4（1名）

・MyCard 1000點 點數卡（10名）

舉辦期間：製作發表會直播結束後～2023年01月19日（四）22:59 (CST)

▼參加方法

1.追蹤緋染天空 Heaven Burns Red的官方Facebook

2.公開分享活動貼文並在活動貼文下方留言來參加

活動貼文 https://www.facebook.com/hbr.official.tw

◆最新情報請查看官方社群網站、官方網站！

我們今後會在《緋染天空 Heaven Burns Red》的官方社群網站發布最新情報，請務必追蹤我們的帳號！

官方網站 https://tw.heaven-burns-red.com/

事前登錄網站 https://tw.heaven-burns-red.com/pre/

Facebook https://www.facebook.com/hbr.official.tw

LINE https://lin.ee/qOrHLpM

Twitter https://twitter.com/hbr_official_tw

Instagram https://www.instagram.com/heavenburnsred_PR

◆官方YouTube頻道 https://www.youtube.com/@heavenburnsred_tw

預計會發布宣傳影片、部隊介紹影片以及直播等最新影片！