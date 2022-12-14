由甄子丹監製、導演及主演的武俠電影《天龍八部之喬峰傳》，將於2023年農曆年檔期在台上映，14日發布前導預告，片中故事由飾演丐幫幫主喬峰的甄子丹被罷免後開始，他遭到各方幫派追殺，並施展「降龍十八掌」以一敵百，同時預告曝光全新造型，粗獷又不氣度，映襯出喬峰天下第一的好身手，動作場面引起高度期待。

被問到為何突然會想拍攝武俠電影？甄子丹表示：「拍了多年動作武打電影，近年好希望能拍出一個不一樣的古裝武俠世界，這次雖然是改編金庸的《天龍八部》，但又不完全是大家之前見過的《天龍八部》，我們這次希望加入新的想法及拍法。」

甄子丹也表示拍攝這部電影其實很不容易，但整個製作團隊上下一心，大家甚至願意為了拍好這電影而自願減價，沒有收滿酬金，只為希望把電影拍好，「這部電影其實是在經費不多、非常有限的時間和資源下拍攝，整個製作都在惡劣不定的天氣中長時間工作，但我慶幸仍然得到全組幕前幕後團隊手足的信任來支持我，大家都是不計酬勞，每天工作20個小時去完成這個項目，為的就是希望拍出一套不一樣的喬峰，將一個新的武俠片想法帶給觀眾，我實在十萬分地感激大家。」

《天龍八部之喬峰傳》除了由甄子丹擔任喬峰一角外，電影更請得一眾金獎班底打造最強團隊，其中主演方面邀得本屆以《智齒》獲得香港電影金像獎最佳女主角得主劉雅瑟、金馬影后惠英紅參與演出。而幕後陣容更是強勁，動作方面有金像獎最佳動作指導谷垣健治、和金馬及金像獎最佳動作指導嚴華，而其他製作單位同樣來頭不小，包括有金像獎最佳造型設計劉世運、金像獎最佳剪接李嘉榮、金像獎提名最佳攝影指導陳志英等。