阿根廷在準決賽.3比0大勝「格子軍團」克羅埃西亞，這次讓世界盃女神伊凡娜（Ivana Knoll）也生氣了。伊凡娜因為穿著格子花紋的比基尼上衣聲援克羅埃西亞，竄紅成為本屆世足最有名的女人。但女神畢竟還是有立場的，她對西語媒體TUDN表示自己很難過：「因為我不覺得阿根廷有那麼厲害，我們只是今天運氣不好而已。」

伊凡娜很早就在本屆世足賽場被注意到，她擁有火爆身材，同時外貌特徵也符合中東與歐洲的審美觀，獲得大量粉絲關注。伊凡娜本周才剛在IG慶祝「突破200萬追隨者」，轉眼間又快達到300萬人，媒體稱她為「世界盃女友」「世足賽最辣球迷」。

由於伊凡娜的裝扮對當地民風而言比較暴露，先前有兩位傳統裝扮的卡達男球迷拿著手機拍攝伊凡娜，一度被認為是「要檢舉她妨礙風化」。結果地主卡達也沒對她怎樣，除了遇到拍照時趁機揩油的男球迷，伊凡娜在本屆世足可謂大豐收，賺取了大批粉絲。

今年30歲的伊凡娜擁有自己的服飾品牌「wearknolldoll」，她出生於德國，後來搬到波士尼亞，又遷居到克羅埃西亞，因此才成為格子軍團的支持者。克羅埃西亞還有季軍戰可打，這也將是伊凡娜在世足賽場的最後亮相機會。