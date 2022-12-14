T1聯盟台灣啤酒英熊隊，14日宣布前新北中信特攻洋將Prince Ibeh加盟，中文名更改為「伊倍」，球團期待他加入後，可以迅速補上團隊需要的內線戰力。

以下為台啤英熊官方公告全文：

台灣啤酒英熊職業籃球隊於今(14)日宣布前新北中信特攻洋將Prince Ibeh正式加入，中文名更改為「伊倍」，期許他能發揮加倍的禁區宰制力，成為台啤英熊現階段最需要的內線即戰力。

身高208公分的伊倍擁有226公分的臂展，以及出色的彈跳能力和反應力，在T1聯盟首季伊倍效力於新北中信特攻，出賽15場繳出平均7.8分、7.5籃板、2.5阻攻的成績，雖然帳面上的進攻表現不算特別亮眼，但伊倍在防守端展現出了強悍的實力，特別是他出色的阻攻能力讓球迷印象深刻，為球隊帶來許多無形的貢獻。

伊倍近期在結束菲律賓職籃專員盃（PBA Commissioner's Cup）賽程後，隨即抵台加入台啤英熊備戰，台啤英熊球團期許伊倍能盡速補上球隊需要的內線戰力，以堅強的防守鞏固禁區，並且替外圍射手群創造更多的機會，提升球隊整體戰力。