全球自行車龍頭巨大（捷安特）無預警要求供應商延長票期45天，引發市場震撼，昨（13）日股價重挫，單日市值蒸發70億元。巨大12日發函給供應商指出，隨著疫情逐漸散去，原自行車的需求爆發潮如雪崩般一夕崩解。財信傳媒董事長謝金河表示，這段話似乎暗示巨大看到什麼大家沒有看到的，以巨大手握200億現金來應付未來貨款應該不成問題，如今主動攤出問題，背後的玄機更值得探究。

巨大12日發函給供應商提到，隨疫情之逐漸散去，在各國逐漸解封下，自行車的需求爆發潮如雪崩般一夕崩解，市場庫存之高，1970年以來前所未見，因客戶幾乎同時要求延後票期至120天，故請供應商自2022年12月至2023年3月出貨之貨款，依現行之票期制度展延45天。

巨大集團執行長劉湧昌昨強調，自行車市場遇逆風是事實，但「巨大營運無虞，請外界無須擔心，預期明年上半年，庫存可望恢復正常水位。」

今年10月27日才歡度50大壽的巨大，在Covid-19疫情肆虐下，是最大的贏家，巨大在疫情前的EPS至多是9元，但是在疫情中，巨大2020年Eps13.2元，21年15.81元，今年前三季15.01元，巨大這三年端出超乎想像的好成績，股價最高漲到376.5元，巨大每年稅後純益達50億元以上，淨現金也高達132.18億元，在台灣績優公司中，巨大可以排在前幾名。

謝金河在臉書發文指出，現在卻傳出無預警發信給供應鏈廠商，要求將貨款票期展延45天，這令市場大感震驚。

巨大在給供應商的信函中指出：隨著疫情逐漸散去，自行車市況像雪崩一般。謝金河認為，這段話似乎暗示巨大看到什麼大家沒有看到的。以巨大132億現金，加上現金增資及可轉債募得的67.5億元，這將近200億元的現金應付未來貨款應該不成問題，但巨大卻主動攤出問題，背後的玄機更值得探究。

他解析，首先是巨大財報中，現金不少，但流動負債474.5億元，總負債579.16億元，巨大的自有資本率只有36.06%，在今年利率急升的環境下，巨大壓力也跟著升高。

而首當其衝的是庫存水位的急遽升高，2020年底的庫存181.95億元，2021上升至308.72億元，到第三季又拉升到374.95億元；美利達則從49.9到101.49億元，庫存增加和長短料有關，但最核心的可能是疫情解封的產業變化。

謝金河說，今年景氣驟降，先前因為疫情大好的產業，從視訊會議的Zoom、筆電、平板電腦，電視面板，再到半導體，這其中，最波濤洶湧的是貨櫃運輸，最慘的是旅遊、航空、餐飲、飯店等行業，現在正好倒轉過來，飆升的貨櫃航運運價最慘已跌八成，很多IC設計業也很慘。

他直言，自行車產業在疫情中爆發，尤其歐美很多民眾以自行車代步，再加上電動自行車蔚為風潮，這三年自行車產業大好。現在供需倒轉，巨大算是反應快速，接下來是庫存的調整，以巨大這三年累積的實力，要克服這個難題應該不是問題。