國安局前祕書室主任劉家麒等3人，2018年1月中午，因公拜訪三立新聞部主管，設宴舊宗路上的古拉爵義式餐廳，時任三立新聞副總經理、新聞部總監中午要開會，無法出席，劉等5人用餐後，仍以公務為由報帳，請領2460元餐費，士林地院14日宣判，依行使公務員登載不實罪，判處劉等3人有期徒刑1年、緩刑2年，可上訴。

檢察官起訴指出，63歲祕書主任劉家騏、50歲公關組副組長黃永定、42歲編審杜秉富被控利用職務上機會詐取財物，偵查中主動繳回犯罪所得，而且犯罪所得財物在5萬元以下，建請法院予以減刑，法院審理期間，檢察官變更起訴法條，改以偽造文書、詐欺等罪。

判決指出，劉等人以不實公關餐敘事實，填寫申辦餐費核銷，單純辦理公關事務人員的身分，對經費承辦人經施以詐術，並非利用辦理工作機會，向公關對象詐取財物，涉犯一般詐欺罪，請領的餐費與其職務無關，並沒有涉及貪汙治罪條例。

劉等3人，2018年1月25日上午11點，拜訪三立新聞部副總經理、新聞部總監，致贈春節禮品，同時邀約2人到公司對面的「古拉爵」義式餐廳共進午餐，2人均以中午要開會為由，拒絕參與餐會。

檢察官認為，劉等人均知道餐費是祕書室同仁間餐飲，三立的主管並未參與，杜先行墊支2460元，竟在單據填寫「與三立新聞副總經理餐敘（5人）」，辦理經費核銷，檢察官認為，依國安局內規，未與「工作對象」用餐不得報領餐費，劉等人在工作報告中填寫「過程圓滿順利」，法官認定劉等3人涉犯偽造文書中的行使公務員登載不實罪。