發展智慧醫療為全球趨勢，成為智慧醫療典範是台大醫院發展目標之一，新竹台大分院14日攜手台灣微軟股份有限公司，舉辦2022年智慧醫療暨智慧流程轉型國際研討會，藉由分享導入Power BI儀表板及Power Automate及Teams，應用於行政管理、醫務管理及品質管理的經驗，見證醫院在簡化行政及醫療照護流程。研討會共有115家各層級醫療院所及廠商共襄盛舉，並吸引超過410位產業界人士與醫療院所人員以視訊方式參與交流。

新竹台大分院是台灣第1個全面性導入微軟系統的指標性醫院，台灣微軟總經理卞志祥指出，微軟與新竹台大分院持續合作，不只透過資料報表平台呈現即時視覺化數據，透過資料的堆疊，後續還可以延伸有助於組織決策或流程改善，如輔助臨床醫療決策、智慧醫院的自動化流程開展以及進階AI資料分析應用等。

新竹台大分院院長余忠仁表示，經疫情3年來的洗禮，在全球醫院面對大量臨床照護與行政管理數據，紛紛利用Power BI數據視覺化管理作為解決方案之際，新竹台大分院也不落人後，醫院自2021年起與台灣微軟合作，推行並鼓勵全院同仁善加運用Power BI儀表板及Power Automate與Teams的行動化簽核情境，期透過數據與Power BI、AI完美結合，打造數據導向智慧醫院。

新竹台大分院智慧醫療創新中心主任譚慶鼎表示，在全球推動智慧醫療及數據導向之醫院管理的浪潮下，除了國內相互觀摩學習及腦力激盪外，也需要吸取國際同儕的經驗，因此邀請國外專家與會。此次的國際研討會聚焦國際論壇、行政管理、醫務管理以及品質管理4大主軸，由國內外專家、台大總院及新竹分院，共同分享應用Power BI儀表板或Power Automate、Teams於臨床醫療、醫事及行政作業。