桃園市連續4年客語能力認證報名人數居全國之冠，獲得客語薪傳師認證的人已來到800多人，其中有約100人開設客語班實際授課，其餘也有很多人選擇到社團、協會等傳承客語語言與文化。客家局指出，為鼓勵民眾考取客語認證，市府也提供客語薪傳師開課鐘點費，更補助團體報考認證的報名費、車馬費及餐費。

桃園市府今頒發客語初級、中級暨中高級、高級認證團體報名人數競賽獎，績優客語薪傳師及推動客語沉浸式教學績優教保人員獎，其中客語薪傳師選出4名績優人員，包含語言類的古永智、曾文君及曾馨慧，還有歌謠類的劉玉芳。

桃園市瑞原國中教務主任的古永智是在地楊梅人，今獲頒為績優客語薪傳師。（陳夢茹攝）

現職為瑞原國中教務主任的古永智是在地楊梅人，他認為，考取客語薪傳師認證除了在教育工作上能有所幫助外，在工作之餘也能持續推廣客語，這是一種使命感，盼能將客家文化、客家語言代代傳承下去。

客家局補充，桃園目前有800多人考取到客語薪傳師認證，數量是全國最多，由於沒有撤證機制，只要通過就能終身保有客語薪傳師認證，但大多數民眾都有自己的事業，因此實際上參與政府開設客語傳習班的客語薪傳師僅約有100人，其餘多數選擇參與社團、協會推廣客語文化。

客家局表示，為鼓勵民眾踴躍考取認證，桃園有8個客家重點區，包括大園、新屋、楊梅、龍潭、大溪、平鎮及中壢，若團體報名認證人數達15人可補助報名費、遊覽車車馬費及餐費等，至於非客家重點區，團報人數則只有10人就能獲得補助。