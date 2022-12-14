太玄宮乩身否認「卡到陰」，他啜泣道歉，為宮廟盡心力 。

今(14)日下午苗栗縣頭份鎮太玄宮舉行記者會，澄清乩童掌摑女性工作人員影片，由於有民俗專家表示疑似卡到陰，不然不會有暴力行為；對此，該名墨龍太子乩身現身記者會，澄清自己沒有「卡到陰」，與宮裡的工作人員都是盡心盡力為神明服務，只想要把宮廟與本土文化做好，他說到最後還哽咽「造成大家誤解不好意思」。

墨龍太子的乩身在記者會上澄清，自己並沒有卡到陰，他和宋小姐(受害者)與其他廟內的工作人員，都是未神明盡心力，想把台灣宮廟文化做好，沒想到這次的活動會引起這麼大的關注，並造成大家觀感不好，非常不好意思。

他也回應「神明不會打人」的部分，他表示自己和「墨龍太子」的個性差很多，當下被附身時，意識模糊，只知道身體在動，但做什麼不清楚，他最後也強調，太玄宮的學生們都很清楚神明在教什麼，且學生都能講出來，他講到最後也不禁哽咽啜泣。

廖姓女宮主說，乩身當下已沒有意識，等到有意識時已經在洗臉，乩童就是她的丈夫，影片流出時丈夫哭了一晚，哽咽說「他不知道他那麼努力做這麼多事情，為什麼最後變成扭曲的事件」，她的小孩這3天沒辦法上課，昨晚上家中出現許多不知名電話，她把電話線拔掉，是希望讓小孩睡覺，並非不對外回應。