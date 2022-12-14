金穗44入圍影片表現出色的新秀黃珮琪（左起）、黃稚玲、黃雋智榮膺金馬獎典禮遞獎大使。（金馬提供）

第45屆金穗獎與優良電影劇本即日起受理報名，明年1月12日截止收件，上屆金穗獎得獎作品《島影》、《詠晴》、《看海》、《海與岸》表現優異，接連在台中國際動畫影展、高雄電影節國際短片競賽、女性影展台灣競賽頻頻獲獎，以《龔囝》榮獲金穗獎最佳演員的胡智強，更以《一家子兒咕咕叫》一舉拿下金馬獎最佳新演員獎。在金穗入圍影片表現出色的新秀黃雋智、黃稚玲和黃珮琪，也榮膺金馬獎典禮遞獎大使。

總獎金高達540萬的金穗獎，所有作品都可角逐獎金高達60萬元的「金穗大獎」，主辦單位除了協助入圍作品製作戲院放映規格的數位拷貝外，也規劃實體與線上影展，增設產業放映間功能，讓新銳作品有更多機會被看見，並加碼最佳導演、攝影、編劇得獎者，有機會保送進入金馬電影學院。

去年榮獲優良電影劇本首獎的《為我辦一場西式的喪禮》，已獲得長片輔導金，確定躍上大銀幕。近期廣受注目的《一家子兒咕咕叫》、《咒》、《哈勇家》、《查無此心》、《初戀慢半拍》、《小藍》、《洞裡的月亮》也都出自歷年優良劇本得主之手。優良電影劇本入圍就有獎金，首獎更高達60萬元。金馬執委會不僅為入圍劇本量身打造工作坊，還引進金馬創投會議資源，本屆就進行了279場劇本媒合會，成功促進編劇與業界交流，也提升入圍劇作被開發拍攝的機會。