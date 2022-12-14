電動車及車用電子推升散熱基板需求，且轉投資TCLAD經過調整後，虧損已逐漸收斂，搭配保護元件明年可望維持小幅成長，聚鼎(6224)董事長朱復華對明年營運釋出偏樂觀訊息，朱復華表示，對聚鼎集團來說，明年兩大事業一定會比今年更健康，營運表現也會比今年好。

聚鼎今天下午應券商邀請舉行線上法說會，由朱復華親自主持，聚鼎有電子元件及散熱TCB兩大事業部，其中電子元件主要產品為PPTC、OCP電流及OVP過電壓保護元件，高速運算、車用電子及電動車等新興應用崛起，尤其是電動車快速成長，傳統燃油車電子化程度也愈來愈高，帶動TCB需求強勁，聚鼎轉投資TCLAD經過調整，效益可望逐步顯現。

朱復華表示，我們併購TCLAD之後，花很多時間從嚴處理呆帳呆滯物料，從原物料到模組，也進行系統轉換，好消息是我們當初評估併購品牌效應已經啟動，不少歐洲大廠重新回頭，這是很好的跡象，相信這個啟動會帶動散熱事業群加速在全球新能源/儲能/電動車/航太等業績。

聚鼎今年前3季稅後盈餘為8550萬元，每股盈餘為1元，累計前11月合併營收為27.22億元，年減4.63%。

從各產品來看，今年前11月高分子正溫度係數熱敏電阻(PPTC)占聚鼎營收比重約60%，散熱基板(TCB)占比約19%，過電壓保護元件(OVP)占比約14%，三端保險絲(CLM)約占7%。

展望明年，聚鼎表示，短期消費性電子產品市場需求仍不振，庫存去化預期將延續到2023年第2季，2023年元件事業預期只能維持小幅成長；公司將以提供完整多元保護元件為方向，積極開發車用電子市場，提升FAE服務，提供更完整產品線，藉由OCP/OVP協同導入，增加客戶往來廣度及深度，預期OVP比重會再增加；由於公司散熱技術能力強，產品線豐富，可提供多樣服務，預期車用市場快速成長將會帶動長期相關需求及業績成長，公司也將結合TCB/TCLAD，共同採購/行銷，發揮綜效，雖然TCLAD仍在調整中，但虧損已逐漸收斂，公司將以2023年下半年單月損益兩平為短期營運目標。

此外，聚鼎也評估增設新銷售據點及第三生產基地，提高供應鏈韌性。

雖然明年產業環境不是很樂觀，朱復華表示，對聚鼎集團來說，明年兩大事業一定會比今年更健康，營運表現也會比今年好。