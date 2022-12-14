大陸近日禁止台灣進口2400多件食品、水產品，要求補件至大陸海關總署，說明原配料占比，知名糕餅店佳德鳳梨酥不願公開商業機密，決定放棄大陸市場，並發表深耕台灣聲明，獲得大量台灣民眾支持，店外出現排隊人潮。對此，知名兩性作家欣西亞透露，佳德最厲害的是起酥蛋糕，「完全屌打、碾壓其他商品！」

欣西亞今（14日）在臉書粉專表示，自己是佳德的忠實顧客之一，建議民眾不要只搶著買鳳梨酥，「它的起酥蛋糕在我心目中才是真的厲害，酥皮夠酥、海綿蛋糕夠嫩，鹹、甜、香的平衡感恰到好處，嗑完整塊也不覺得膩口，尤其冰過享用風味更佳，完全屌打、碾壓其他商品！」《中時新聞網》實際逛佳德糕餅的官網，起酥蛋糕是門市限定商品，每天客製化新鮮生產。

佳德起酥蛋糕是門市限定商品，每天新鮮現做。（圖／佳德糕餅官網）

網友得知後紛紛好奇其口感，湧入留言：「原來有起酥蛋糕，下次一定要試試，謝謝分享」、「我只顧著光顧鳳梨酥，沒注意過其它好吃的商品」，而品嚐過起酥蛋糕的網友，力挺欣西亞：「妳真內行！真的超超超好吃的～～～～～」、「我也覺得佳德起酥蛋糕好吃」、「原本只吃『加福奇士蛋糕』，改來吃欣西亞推薦的」、「起酥蛋糕真的是起酥界的龍頭」。

佳德鳳梨酥近日成為民眾熱議的話題，有人支持店家，願意以新台幣下架其商品，但也有人不相信店家的說法，出征佳德鳳梨酥的臉書、IG；面對連日的議論壓力，佳德鳳梨酥今（14日）下午在臉書發文：「我們的老師傅是一位純粹熱愛糕餅認真做事的人。聳動的新聞標題，完全非佳徳的本意。若因此讓您產生任何的誤會，請大家多多包涵與見諒！」