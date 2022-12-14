76歲老翁在網路認識趙姓女網友，兩人網聊甚歡，她自稱澎湖人，表白深情交往，讓老翁意亂情迷，趙女見肥羊上鉤，傳給一張10萬元的「出帳明細單」說是「獲利證明」，是朋友投資網拍所賺，盛邀老翁也賺一把，老翁趕到銀行要轉帳5萬元，行員察覺可疑報警，警方以老翁手機打電話給趙女，對方竟是大陸口音立即露餡，老翁才相信掉進愛情陷阱。

台中市第一警分局繼中派出所12月2日上午10時許接獲銀行報案有疑似遭詐騙案件，請員警到場協助，警員獲報立即前往查處。黃姓老翁向警方強調，他轉帳5萬元是給網路女友，並拿出「獲利證明」向行員說明，他要投資網拍。

警方調查，67歲黃姓老翁今年10月底在網路認識趙女，兩人對談甚歡，她自稱是澎湖人，沒有男友，有意跟老翁交往，老翁被灌迷湯一時意亂情迷，陷入愛情漩渦，趙女透過Line傳一張匯款10萬元的「出帳明細單」，說是朋友投資網拍的「獲利證明」，並邀老翁也投資，可大賺一把，老翁深信不疑，立即至附近銀行要轉帳5萬元到趙女所提供帳戶。

行員察覺有異，隨即報警處理。黃姓老翁堅稱趙女不可能行騙，行員及員警苦口婆心勸阻，他仍半信半疑，員警以老翁手機撥打趙女電話，沒想到，對方回應竟是大陸口音立即露餡，而且她堅持不打開視訊鏡頭，讓老翁確認是否趙女本人。

老翁愛情夢碎，氣到直說「這一定是騙人的，我不要匯款了」，並對機警的行員及員警及時協助表示感謝，否則他的錢就被詐騙集團拐走了。