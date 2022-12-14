侯佩岑身材纖細，看不出是2個孩子的媽。（陳俊吉攝）

侯佩岑和黃柏俊婚後育有2子，今（14日）出席「JBLIN頂級舒眠 岑現新能量」寢具代言活動時，證實一家已搬離永康街豪宅「上青田」，但對於豪宅轉賣1.85億元的傳言，她否認：「媒體都好棒哦，不知道消息是哪裡來的。」

侯佩岑表示目前已經搬家，至於新家如何，她說：「房子的事情是我先生在規劃，因為我沒有很懂。」她證實老公辭去花旗銀行的工作好一陣子，「我也不太清楚他在做什麼，就是做他開心在行的事，先生每次在跟金融界朋友聊天時，我都會稍微放空一下，因為真的聽不太懂。」

而她的照片小腹微凸，傳出疑似「有了」，她否認懷第3胎，笑說：「我2個已經夠了，帶不動了，懷孕是享受的事情，但帶孩子很容易焦慮，平平安安就很感恩。」表示與老公已達成共識，「他也很累」。

另外，侯佩岑與李靚蕾是閨蜜，李靚蕾前夫王力宏日前宣布復出開唱，她大方給予祝福，「力宏才華是有目共睹的。」不過坦言最近忙著帶小孩，比較少和李靚蕾聯絡，不過會在她最需要的時候默默出現。