【LIVE直播】乩童呼人巴掌引眾怒 頭份太玄宮說明始末｜2022.12.14 @ChinaTimes

頭份太玄宮一名墨龍中壇元帥乩身起駕時，遭人拍下影片疑似賞女性工作人員巴掌，引發熱議；太玄宮今（14）召開記者會澄清，影片有許多疑似遭剪輯處，有放慢、後製音效等，將對拍攝者提告妨害名譽、加重毀謗罪等；廖姓女宮主落淚說，乩身就是她的丈夫，「他看了影片哭了一晚，我們那麼努力，卻被扭曲」。

廖姓女宮主說，乩身當下已沒有意識，等到有意識時已經在洗臉，乩童就是她的丈夫，影片流出時丈夫哭了一晚，哽咽說「他不知道他那麼努力做這麼多事情，為什麼最後變成扭曲的事件」，她的小孩這3天沒辦法上課，禮拜三晚上家中出現許多不知名電話，她把電話線拔掉，是希望讓小孩睡覺，並非不對外回應。

廖女說，宮內的乩童都被肉搜，她與丈夫的手機也一直收到未顯示號碼的來電，這真的對他們宮內造成很大影響，小宮廟要生存真的不容易，沒有資源，她與先生都有其他工作，並非靠宮廟為生，她的宮廟的人不能嚼檳榔、不能抽菸，在問事時不能喝酒，她就是想導正大眾對道教的想法。

遭網友稱被「賞巴掌」的宋女還原始末，她表示當時乩童將手抽出後，讓她整個人沒有站穩，後來遭到乩童「拍開眼鏡」，因為眼鏡飛出去後，她眼睛旁的瘀青是被眼鏡飛出去的過程刮傷。宮主廖小姐表示，拍攝者在影片內加了很多聳動的文字，將會對拍攝者提告妨礙名譽、加重誹謗和惡意剪輯影片扭曲事實。