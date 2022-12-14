八里愛心教養院院生張孜維罹患肌肉萎縮症，但不因身體限制而放棄逐夢，在學業及運動上表現優異，為鼓勵他持續追求理想，新北市社會局媒合亞式公司執行長劉慧敏與新北市單車網路扶輪社社長蔡明璁，贊助獎助學金13萬5000元，以及更新一輛特製電動輪椅。新北市長侯友宜今出席捐贈儀式，感謝善心人士幫助張孜維能讀萬卷書行萬里路。

侯友宜表示，張孜維自小展現堅強的生命力，在接觸地板滾球這項運動之後勤加練習屢獲佳績，更成為亞帕運國手，代表台灣征戰韓國、阿拉伯等地參賽，在球場上綻放光芒。除了運動之外，也持續進修學業，目前就讀休閒觀光系研究所2年級。

侯友宜說，他的精神值得各界學習，除了靠自身力量之外，貴人的幫助亦是他前進的重要動力，並鼓勵他繼續勇敢逐夢，有機會擔任新北市青春山海線無障礙旅遊的代言人。

亞式公司執行長劉慧敏表示，聽聞社會局主任秘書黃逢明分享孜維的奮鬥故事後，非常感佩，因此邀蔡明璁社長和其他社友一起來幫他圓夢，並提報申請年度中華扶輪獎學金。

蔡明璁社長表示，孜維所乘坐的電動輪椅已長達11年，加上近年來肌肉無力與攣縮持續，需要一台符合現況的特製電輪，因此號召社友一起集資16萬元，另由社會局輔具補助4萬元，幫孜維訂購一台特製電輪。

張孜維感恩表示，古人云：「讀萬卷書、行萬里路！」他希望帶著大家的愛和期許，能夠完成學業，也能行無礙，讓善的力量在台灣社會無限的循環。

侯友宜說，在他競選連任的選前之夜，沒有邀任何政治人物上台助講，只有孜維冒著細雨，侃侃而談他在新北的奮鬥歷程，以及受到的社會福利照顧，而這也是新北市所要努力的目標，讓每一個居住在這座城市的市民都能適才適所，發揮所能。