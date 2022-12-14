烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台灣定居多年，目前就讀大學三年級，除了經營自己的Youtube頻道，也是綜藝節目的常客。她近期與大馬男星祖雄公開認愛，大膽自曝兩人是從P友轉正，態度非常大方，公開回應許多網友提問的辛辣問題，其中聊到兩人的開銷都是由祖雄出錢，這番話引起網友兩派論戰，不過她直接公開不接受共同分擔的原因，更用一張圖片幽默回擊酸民。

日前佳娜在網上開放讓網友問問題，其中一位網友問「跟祖雄都怎麼分配出去吃飯或買東西的開銷？」佳娜直接回應「很簡單，全部的錢都是他付」，這番話曝光後有粉絲提問為何不AA制共同分擔，佳娜表示「如果有人選AA制方式是OK的，我沒辦法接受AA也是OK的，每個情侶要選自己最適合的交往方式」，她也解釋在烏克蘭沒有AA制這件事，她從小到大都是看爸爸照顧家庭，付所有錢的，認為自己和朋友出去吃飯AA制正常，「但如果我的另外一半會跟我算吃飯的錢，為什麼我需要有這樣的另外一半？」她最後強調這只是她個人想法，沒辦法代表所有的人。

佳娜透露和祖雄沒有AA制。（圖／截圖自佳娜Instagram）

有網友疑惑祖雄的想法，直呼「因為妳也有賺錢能力，應該不存在『讓我付錢為什麼還需要他』這種想法」，佳娜則不甩網友意見，幽默反擊「我的錢存起來，祖雄的錢付起來」，並貼出一張搞笑圖片，選擇付款方式中除了常見的信用卡公司，還有祖雄可以選擇，圖片一出讓網友笑翻。