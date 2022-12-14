新華社14日報導，中國工程院院士張伯禮接受新華社「新華視點」專訪，就一周來Omicron病毒來勢洶洶，感染過的人會不會反復感染？網上流傳的抗疫中藥方靠譜嗎？中藥西藥能一起吃嗎？等八大熱點問題，一一釋疑。

熱點一：北京等城市感染者數量明顯增加，另外一些城市較平穩，原因是什麼？

張伯禮：這種差異與北京人口多、密度大有關，導致疫情傳播速度更快。同時，北京本輪疫情的主要毒株是OmicronBF.7毒株，與Omicron其他變異株相比具有更強的傳染性和免疫逃逸能力。這種變異株主要在上呼吸道複製，這意味著感染者容易在說話、咳嗽時造成病毒的傳播，進一步促進了病毒的傳播。此外，北方寒冷，又值感冒、流感的高發季，更加深了疫情嚴重的印象。

熱點二：感染過新冠的人會不會反復感染？

張伯禮：二次感染的情況是因人而異的，要根據感染者當時的免疫力和病毒的強弱程度來考量。一般而言，二次感染與首次感染的症狀沒有太大區別。如果感染了同一個亞型的病毒，二次感染的症狀會輕於首次感染。因此，即使感染康復後個人防護措施仍應當堅持。

熱點三：很多人關心新冠後遺症的問題？

張伯禮： Omicron感染不可怕，絕大多數感染者可在7-10天內完全恢復。對於新冠「後遺症」，不用過度擔憂和恐慌。但由於感染者基數大，患者治癒後出現的一些持續症狀，還需要進一步觀察研究。

熱點四：中藥西藥是否可以一起吃？

張伯禮：中藥感冒藥也儘量只選一種服用，沒必要兩三種一起服用，這類藥多含有清熱解毒類的苦寒藥，疊加使用易傷脾胃，不利於愈後。西藥退燒藥同樣如此，選用一種即可，避免聯合用藥，要注意每日服用劑量不要超標，否則可能會對肝臟帶來損傷。

熱點五：現在網上流傳著很多預防或治療新冠的中藥方，以及一些所謂「很靈」的食補方？

張伯禮：根據中醫「三因制宜」的原則，不同的地域、不同的人群、不同的季節防治疾病的方劑都有所不同，需因時因人因地裁方用藥，食補也是同樣道理。網上流傳的這些中藥方可能對一部分人起效，但不一定對其他人群有效，甚至有反作用。建議藥方、食補方宜在中醫師指導下合理使用。對患者而言，多喝水，多吃富含維C的水果、新鮮蔬菜，注意休息，保障睡眠都是重要的。

熱點六：接下來疫情感染的走勢會怎樣？

張伯禮：根據目前國內形勢，Omicron毒株已在社會面傳播，又值冬季流感、普通感冒的高發季，接下來1至2個月會迎來一波流行高峰。

新冠肺炎疫情發生以來，預防與治療相結合，中西醫並重，中西藥並用，新冠肺炎重症率和病亡率保持在較低水準。但隨著感染基數的不斷增大，重症感染者人數也將大概率出現增長。有關部門已經部署醫療單位，加強重症救治的床位及醫務人員培訓工作。

熱點七：今年春節具備大家團圓過節的條件嗎？

張伯禮：國務院聯防聯控機制「新十條」的發布，讓有鄉愁的人們有了回家過年的盼頭。團圓是中國人對春節最大的期盼，將心比心，將疫情防控工作與暖心服務更好地結合起來，也是疫情防控政策優化調整的方向。在疫情新形勢下，相信疫情防控部門和各地政府也都在未雨綢繆，因地制宜制定返鄉政策，今年大機率是個團圓年。但春運人員遷徙傳播風險較高，相關準備工作仍需加強，個人防疫意識和措施切不可放鬆。

熱點八：近期不少人因為覺得可能被感染處於焦慮中？

張伯禮：中醫常講七情致病，恐慌焦慮等不良情緒可能導致人體免疫力下降，積極的心態對於預防和治療疾病都具有非常大的好處，應以變應變。與第一代病毒、Delta病毒致病性不同，現在Omicron感染致病力較弱。平常得感冒、流感不緊張，現在也沒有必要緊張，尤其是年輕人更不用緊張。