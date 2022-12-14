中國大陸和台灣去年先後申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）今天表示，台灣已經向CPTPP的各方遞交文件及訊息以證明達到CPTPP的高標準，在進入正式審查階段前，多數締約國都對台灣的努力都感到相當滿意。

加拿大政府上月底發布其「印太戰略」，甫結束派駐中國四年任期的倪傑民，今天向台灣媒體說明加拿大的「印太戰略」目標。在經貿領域方面，其中一項目標便是要與夥伴攜手擴張CPTPP，並且確保任何形式的擴張仍要基於高標準以及良好紀錄。

被問及中國與台灣是否已經達到CPTPP的高標準？倪傑民表示，台灣和中國的申請還沒進入審查階段，現在要認定是否達標仍言之過早，不過台灣已經向CPTPP的各方遞交文件及訊息以證明達到CPTPP的高標準，我們彼此之間已經做了很多前期工作。

倪傑民特別強調，在關稅領域之外，CPTPP也在環境、勞工、數位、科技、服務等訂下高標準，況且過往的紀錄也會被檢視。他強調，任何新的加入者都必須有良好的記錄，比如遵守他們過去達成的 WTO 協議，或他們擁有的其他雙邊協議。

加拿大當局在其「印太戰略」中指出，未來在印太地區中將會部署更多兵力，強化加拿大在此區域的軍事存在。倪傑民指出，印太區域的和平穩定對加拿大尤為重要，印太區域發生的任何事情，都會直接影響到加拿大人的日常生活，而加拿大海軍未來現蹤南海、台灣海峽的頻率也將會增加。

倪傑民還說，加拿大的「一中政策」並沒有改變，不過「印太戰略」的公布，也指引了與台灣增進更多接觸的方向。