台北市知名伴手禮名店佳德鳳梨酥旁、「6星集按摩會館」所租下的4層樓透天，今年7月屋主以總價5.2億元出售給華造建設，成為實價登錄以來，松山區最高總價的透天交易，建物248.66坪、土地75.93坪，換算土地單價高達每坪685萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示該店面就位於知名伴手禮佳德鳳梨酥旁，長期都是觀光客必經之地，店面效益高，疫後國門重啟後，商圈可望逐步恢復榮景。由於該透天屋齡已超過40年，符合危老標準，且該透店坐落土地為商二用地，容積率630％，未來改建效益頗高。

在危老改建持續熱絡下，建商積極取得產權完整的透天、整合公寓作為改建推案原料，且都更與危老重建案不受央行的購地貸款管制，沒有18個月內動工興建的限制，增加開發商近年積極整合及買下整棟老舊建築的動力。

今年下半年以來，包括陳同實業以9月以4.57億元買下萬華區內江街4棟公寓及透天，台灣川普建設以3.23億元買下民生東路二段整棟透天等。

張旭嵐指出，疫情重創大型商圈店面，因此近年台北市精華商圈的店面交易少，高價店面交易也不多，而今年有兩筆大型透天店面交易，位在以商辦為主的商圈，不僅上班族人流高，土地價值也高，在原本就已經有穩定租客的情況下，直接可先收租當現成房東，未來還有危老都更效益，成為建商或投資人積極收購的優質物件。