疫情逐步解封，帶動遊樂園人潮回溫，六福村主題樂園在下半年接力推出三大創意慶典派對加值下，萬聖節慶典吸引近年新高的35萬人次入園，年度入園人次預估將達120萬人次，較去年增加5成，人流回溫，帶動餐飲周周邊商品銷售成長，擦亮老字號遊樂園品牌，宣告六福村在後疫情時代依然穩坐主題樂園龍頭寶座。

過去兩年受到疫情影響、配合防疫建置，旅遊業界普遍慘淡，2019年疫情以前，六福村每年入園人次約在150～160萬人次間，不過2020年疫情爆發以來，當年入園降至120萬人次，去年三級警戒則更驟減至80萬人次，不過今年預估回升至120萬人次，已回升至2020年的水準。

為了迎接疫情解封休閒旅遊商機，六福村在下半年度搭配節日，接力推出部落狂歡轟炸水派對、萬聖節墓碑鎮、耶誕節的童話耶誕等主題慶典活動擴大舉辦，萬聖節慶典吸引30萬人次入園同歡，入園人次已回升至2019年水準，今年聖誕節訴求「童話耶誕」的沈浸式遊園體驗，預計將吸引逾10萬人次入園。

六福村主題遊樂園資深總監葉忠岳表示，六福村萬聖節墓碑鎮的成功經驗，曾吸引來國外樂園特地來到台灣取經交流，未來也將持續以萬聖節、聖誕節等全球化節慶活動打響台灣遊樂園的國際知名度，吸引國際旅客造訪台灣本土遊樂園，期許六福村成為國際品牌遊樂園。

六福村指出，六年前推出「一季一村」搭配季節主題慶典，大獲好評，今年下半年陸續推出的慶典活動主打沈浸式遊園體驗，如從國際光雕技術打造的夜間鬼城視覺體驗，到萬聖厄夜、鬼屋等，搭配應景搞怪變裝享門票優惠，攬客、留客，創意造景、故事營造搭配行銷巧思多箭齊發，創下30萬入次園人潮佳績，老字號六福村成功逆轉勝。