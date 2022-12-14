2022台北美術獎公布，在11組作品中，由黃麗音的《蒸蒸日上》獲得本屆首獎，從幸運餅乾的籤詩為起點，探討人類集體行為及資本主義下各面向的角逐，作品融入在地傳統和異地文化而倍受評審青睞。

黃麗音的《蒸蒸日上》結合了市集臨時材質和擺攤結構，以剩料回收結合現成物，她表示許多亞洲移民到海外都會開快餐店，展間以「蒸蒸日上」命名就像商人的話術或好運的預言，但最後的決定仍在於自己。

評審團代表簡子傑指出，黃麗音的作品名稱來自美國華人餐館常見的「幸運籤餅」的訊息，而其象徵意義又經過層層翻譯、誤譯，偶然地鎔鑄成《蒸蒸日上》混雜了認同議題與輕快形式的樣貌。在看似日常且智性的雕塑形式中，暗自指向了各地的「市場」意象。此作品反思資本主義下勞動力和經濟如何被牽動著，而不合諧和不穩定為共同本質。

簡子傑也指出，本屆評選過程中，一再發生是要著重形式表現的專業性，還是偏向新議題開發的思辯。其他五位優選獎得主：吳依宣《過度曝光》看似複雜，卻賦予某種堪稱純粹的空間形式韻律；劉文琪《有一種叫天使山的冷》及呂易倫《Room Service from Padded Cell》則在實驗性的影像暨空間形式中，創造出少見的新議題；林政佑《斜度三》，所製造出的笨重觀影座椅，也引入了「觀看」議題的新面向；劉紀彤交織著敘事、物件與影像的《兩河之間》，是今年唯一一件經歷長時間調查考據的作品。

本屆參賽作品平面類佔總數41.3％、立體類20.2％、影音複合媒體類23.2％，其他類別15.3％。首獎計有獎金新台幣55萬元及於北美館舉辦個展的機會；5組優選獎得主可獲得獎金新台幣12萬元。