冷氣團接力報到，超商觀察銷售資料發現，每當氣溫低於15度，即食湯品業績就能較平時攀升2成以上，恰好下周迎來冬至，便端出一系列湯圓新品及進補鮮食，包含與人氣店家、米其林必比登推薦餐廳合作的麻油燴飯及個人鍋物，或是聯名款甜鹹湯圓等，預期相關類別買氣可望再成長至少2成。

OKmart「古早柑仔糖湯圓」將經典糖果變身為湯圓造型，裡面為飽滿的花生內餡，169元。（OKmart提供）

OKmart分析，往年臨近冬至，湯圓銷售量就會上升，其中花生、芝麻湯圓最受歡迎，鹹湯圓則以名店品項吸睛，季節限定的特殊口味也易引起搶買潮，因此推「古早柑仔糖湯圓」，把童年經典糖果變成萌趣湯圓造型，裡面則是花生內餡；另推滋味道地的「老爸ㄟ廚房」內埔客家鹹湯圓，會員團購享優惠，最低209元起。

全家搶攻食補商機，獨家聯名米其林必比登推薦餐廳「雙月食品社」，以及屯京拉麵等推出多款暖胃鮮食。（全家提供）

全家實體店舖獨家推出「嗨！營業中」經典花生芝麻湯圓，標榜餡料爆漿。（全家提供）

全家即起至明年2月7日買13款指定桂冠、義美湯圓享2件8折；寒冬食補方面，與連5年獲米其林必比登推薦的餐廳「雙月食品社」聯名，開賣以麻油為風味核心的「老薑麻油片豚燴飯」，運用國產老薑與麻油爆香，並以蔬菜高湯為基底燴煮帶出鮮甜風味，祛寒解冷也暖胃。

7-11 OPEN小將聯手台灣芋專門家清原推出「芋頭起司湯圓小芋圓」（中）199元；另有春水良品功夫湯圓（左）249元、叁和院雨花石相思甜湯250元。（7-11提供）

7-11則有OPEN小將聯手芋頭飲品店清原的「芋頭起司湯圓小芋圓」，以清原小芋圓搭皮Q餡滿的芋頭起司包心湯圓，一次品嘗鹹甜美味；喜歡吃鍋的民眾也能在此時挑到新品「太和殿麻辣鍋」、「新馬辣麻辣燙」，均訴求湯頭香麻、溫潤順口；另7-11即起也與新馬辣玩限時抽獎，買指定商品並在新馬辣臉書粉專貼文完成任務，有機會抽最高998元餐券。

萊爾富即起推桂冠芝麻湯圓、花生湯圓、鮮肉湯圓享任2件8折、3件75折。（萊爾富提供）

萊爾富即起至明年1月10日推出熱銷款桂冠系列的芝麻湯圓、花生湯圓、鮮肉湯圓享任2件8折、3件75折；針對天冷喜歡吃鍋的民眾，萊爾富也有火鍋料優惠，桂冠系列的魚餃、蛋餃等指定品項至明年3月7日前享任3件88折。