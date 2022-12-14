仁愛國小等校將將在2週接力舉辦16場辦成果分享會，今日由仁愛國小首發。(黃敬文攝)

新北市教育局創全國之先推出2部「生生用平板開箱篇」影片，以龍埔國小、文德國小平板配發到班過程，分享課堂教學導入平板的開箱經驗，今(14)日也由三重仁愛國小舉辦首發分享會發表推動實務，之後在由另外15所典範學校接力舉辦分享會；新北市教育局長張明文表示，「生生用平板」是國家的教育政策，目前新北市已配發高中職以下各校11萬2千多片平板。

新北市教育局表示，開箱篇影片由龍埔國小教師施信源以數位教育推動經驗現身說法，4項簡單的開箱步驟：準備、到班、開機、關機，讓老師輕鬆上手，提升使用率，也鼓勵學校資訊組長、資訊專長教師發揮專業，陪伴各領域教師勇於開箱、當老師感受到被支持，將成為改變時代的重要推力。

仁愛國小等校將將在2週接力舉辦16場辦成果分享會，善用「生生用平板開箱篇」影片，讓老師快速上手，再深入研討平板分配及管理訣竅、教學案例、數位學習成效、各校數位學習特色；分享會同時推出「數位學習POP推動策略」，包括事前準備(Preparation)、行動經營(Operation)、特色展能(Promotion)三大數位學習POP策略，促進各校激盪出多元推動模式，鼓勵各校整合數位教學軟硬體，讓平板成為推動智慧學習的好幫手。

今天的首場分享會，以「智慧主廚上菜」呈現平板管理、數位教學推動經驗，巧妙融合領域課程、學習扶助、成效評估，如「炙燒煙薰馬克來一杯」帶出藝術課程IPAD應用於創客教學流程、「蘋果汁佐平板四喜宴」則示範科技化輔助自主學習「自學、共學、互學、導學」等四學模式，將主動權還給學生。

張明文表示，「生生用平板」是國家的教育政策，因為科技時代是不可逆的未來趨勢，數位科技會不只會影響生活，更會改變教學型態，因此從中央的教育部、地方的教育局乃至第一線的師生都會齊力落實政策，把相關資源發揮到最大。

他指出，新北市配發高中職以下各校11萬2千多片平板，為引導老師善用數位學習工具，明年將續推「老師篇」及「學生篇」影片，拍攝各領域多元數位課堂，以不同型態的教學模式，照顧孩子的需求，期待各校開創不一樣的課堂風景，達到班班網路快、生生i平板、師師有專業、校校好智慧的，展現數位教學元年的豐碩成效。