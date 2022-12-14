台下主管、員工們立即鼓掌給予回應支持。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府14日辦理員工團結月會，為苗栗縣長徐耀昌任內舉行最後1次的員工團結月會，會中他一度哽咽，紅著眼眶感謝團隊用心戮力攜手推動各項政策，以各自專業及傑出表現，讓縣政得以順利推動，展現卓越績效，增添縣府施政的光彩與亮度。

徐耀昌致詞時紅了眼眶，他表示，8年任期轉眼就只剩10天了，今天在任內最後1次的員工團結月會，感謝大家一直以來的支持和協助。

徐耀昌回憶過去上任之初的辛苦數度哽咽，他說，當時縣庫負債高達676億元，甚至連員工薪水都發不出來，所幸在大家共體時艱，積極開源節流下，不僅逐步克服財政困境，更創下減債突破90億元的紀錄。

徐耀昌說，8年來團隊克服困境，團結一心推動各項政策，一路以來的心路歷程湧上心頭。他也因此一度說不出話來，台下主管、員工們立即鼓掌給予回應支持。

他緩和情緒後表示，8年來爭取超過170億元，完成195條重要道路，健全縣內九宮格交通路網，並且推動「頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」，成為全國學習典範；引進Ubike公共自行車租賃系統，建置76處微笑單車租借站點；投入超過20億元，落實治水防洪工作；連續4年建置4座不同主題大型親子公園，並打造一鄉鎮市一特色公園，積極完善各項基礎建設，全面提升縣民生活品質。

徐耀昌說，為提升本縣觀光知名度，全力推動國際雙慢城及國際慢魚運動，打造慢城品牌，讓世界看見苗栗；首創三義舊山線鐵道自行車，掀起綠色旅遊風潮；推動休閒農業及農村再生計畫，更是績效卓著聞名全台，進而帶動農村小旅行的盛行。苗栗慢活、慢遊的觀光形象深植人心，近年歷次連續假期，本縣旅宿業訂房率均名列全國前茅。

徐耀昌指出，預計2至3年內，公館的客家文學花園計畫、出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫、頭屋的明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫，以及泰安的汶水湯元、山河境溫泉度假飯店都將陸續完成，屆時苗栗的觀光勢必再創全新高峰。

他強調，招商引資績效更是值得大家驕傲，累計8年招商金額高達1兆160億元，創造超過3萬6000個工作機會；吸引半導體、電動車、粉末冶金、紡織化纖等產業大廠群聚，業績傲視全國，還培育不少在地隱形冠軍；同時推動SBIR計畫，鼓勵中小企業創新研發，提升競爭力，新創產品一再獲得國際大獎肯定，相信大家都與有榮焉。

徐耀昌說，為了爭取青年返鄉創業，成立6個青創基地滿足青年創業需求，以育成中心孵化的概念，將創業朋友養大；隨著各大企業相繼進駐，創造更多就業機會，以及青創基地後續效應的擴散發酵，持續帶動更多青年返鄉工作、生活，為本縣產業經濟挹注滿滿活力；依據行政院主計總處的調查，各縣市平均薪資苗栗縣排名全國第5名。

同時也積極擴充友善育兒空間，推展平價、普及的教保服務，讓年輕人更願意生養小孩；以拔尖扶弱並進，優化教師教學與學生學習的品質，提升本縣教育力；成立22處幸福學院、202處社區關懷據點、15處部落文化健康站，布建340處長照ABC，提供在地化服務，讓長輩能夠活躍安老。全面照顧老中青幼，期許鄉親都能在苗栗安居樂業，幸福生活。

徐耀昌表示，在大家群策群力下，首推無人機產業廣泛創新應用至各項行政作業；首創成立工商咖啡館，助攻招商破兆提前達標；推廣客語為通行語言，連4年蟬聯客委會評鑑全國第一名；推動性別平等，連續3屆勇奪「金馨獎」全國冠軍；107年爭取縣市政府科長職務列等調升至薦任第九職等、副局處長調升至簡任第十職等，獲中央支持採納，這有助地方留任優秀治理人才；各項創新作為佳評如潮，立下獨步全台的標竿。

徐耀昌表示，8年的紮根築底，終於讓「觀光科技大縣」的願景逐步實現，誠心感謝縣府團隊的努力，他這一路走來，真的不容易，是縣府團隊全體同仁的戮力打拼與眾志成城，才能成就這一切不凡的價值。他強調，在他心中除了感恩，還是感恩，感謝大家一路相挺為苗栗。