池上鄉公所今天在多力米故事館辦理二期稻品質競賽全鄉決賽，經米廠嚴謹初選程序、稻米規格評比與官能品評後，由莊金興以92.50分奪冠成為本屆米王，亞軍邱煥森，邱奕銘獲得第3名。

競賽分兩階段，第1階段稻米外觀規格40％及化學分析5％，佔分比重45％，第2階段糙米性狀10％及官能品評45％二項目，佔分比重55％，5名專家歷經2小時評審，針對糙米性狀、白米飯外觀、氣味、口感等項進行品評，冠軍由莊金興以92.50榮獲米王。

池上鄉長張堯城表示，此次參賽獲得前10名特等獎的農友，每名頒發25萬元穀金，獲得優等獎的農友，每名頒發10萬元穀金；優等獎若為有機米則每名頒發13萬元穀金，以鼓勵農友投入有機栽培，減少化肥及農藥對環境的污染。其次，參賽資格比照農糧署台灣稻米達人競賽標準，限定需取得產銷履歷驗證。

鄉公所表示，池上米於今年農糧署舉辦的2022精饌米獎，囊括台灣有機米組及台灣好米組「金質獎」、2022台灣稻米達人冠軍賽榮獲有機米組冠軍，證明池上米從農友栽培管理、米廠製程控管、品牌經營及通路拓展上的用心及努力已廣受各界認證肯定。