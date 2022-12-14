廖姓男子在公廁內被發現陳屍多時。（陳鴻偉翻攝）

中央氣象局14日發布入冬首波低溫特報，強烈大陸冷氣團來襲導致氣溫驟降，萬華艋舺公園疑有2名街友為此身體不適，先後在公廁及公園內猝死。

警方14日凌晨5時37分獲報，余姓保全巡邏時，發現艋舺公園內有男子睡在涼亭的椅子上，余試圖搖醒對方但全無反應，嚇得連忙撥打119，警消到場時，發現男子已經死亡，經查為79歲林姓男子，初查無外力介入情形，林男是平時常在公園內閒晃、休息的街友。

14日上午8時，涂姓外包清潔人員，在打掃龍山寺地下商場男廁時，發現第3間廁所上鎖，但裡面的人許久都沒出來，經拍門詢問也無反應，清潔人員於是從隔壁廁間爬上去查看，又發現1名男子倒臥在馬桶，多次叫喚均無反應。

警消到場破門後，發現男子已經死亡，初查為58歲廖姓男子，調閱監視器勘驗亦無外力入侵情形，因2人均為常在公園出現的街友，警消不排除最近因氣溫驟降，引發露宿街頭的2人身體不適，最後不幸猝死，已設法通知家屬處理後事。