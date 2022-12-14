截至12月13日為止，台北市公費流感疫苗庫存量已低於1萬劑，台北市衛生局推估疫苗即將在近期使用完畢，呼籲符合公費流感疫苗接種對象把握機會，儘速完成接種。

台北市今年採購流感疫苗73萬180劑，已使用72萬劑，使用率98.6％。由於往年流感高峰多在跨年至舊曆年後，衛生局提醒，65歲以上長者、具慢性疾病病患及嬰幼兒等罹患流感後易併發重症之高危險族群，儘速前往接種。

衛生局指出，若家中有確診新冠肺炎的孩子結束居家照護／自主健康管理且無疑似症狀，經醫師評估後便能接種流感疫苗，以降低呼吸道感染及併發重症的風險，呼籲家長帶6個月以上幼兒前往流感疫苗合約院所接種。

台北市目前有298家流感疫苗合約醫療院所可提供服務，衛生局表示，民眾接種前可先至「流感防治一網通https://antiflu.cdc.gov.tw/」網頁查詢接種地點，並向合約醫療院所詢問確認疫苗量，以免徒勞往返。另外，流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及新冠肺炎疫苗均可同時於不同部位接種。

相關疫苗接種及流感防治訊息可撥打防疫專線（02）2375-3782及1999市民熱線詢問，或至台北市政府衛生局官網https://health.gov.taipei/首頁/公費流感疫苗專區查詢。