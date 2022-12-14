花蓮縣卓溪鄉瑞穗林道卡車翻覆釀成2死意外。（花蓮消防局提供）

花蓮縣卓溪鄉瑞穗林道約3K處今天中午12點半，有一輛載運石塊的大卡車摔落約10米深坡坎，55歲黃男當場死亡，另48歲朱男被救出時，仍有意識，送醫後傷重不治。據了解，大貨車為山區礦場的車輛，肇事原因正由警方調查釐清中。

花蓮瑞穗林道約8K處有一處礦區，這輛大卡車進入山區礦場載運石塊，車行來到林道約3K處發生意外，摔落林道下方坡坎，擋風玻璃破碎、車頭嚴重損毀，司機也摔出車外。

根據瑞穗分隊隊員許哲議表示，下午約1時接獲報案，這輛大卡車翻覆，抵達時1人現場死亡，另1人受困，瑞穗分隊4名警消協助這名受困男子脫困，他說，當時這名傷者原本表示下半身無力，無法移動，經脫困後，立即送醫急救，仍不治。

據悉這間礦場目前僅少量開採，意外發生時，業者也趕到現場協助處理，對於發生不幸的車禍死亡事故也十分無奈，將與家屬溝通後續事宜。

當地居民說，瑞穗林道2K以後到6、7K的路段，連續5公里都是之字形連續陡坡路段，下山車輛需控制好煞車及車速，連日山區降雨，路面溼滑更危險。

花蓮縣消防局、警方、林務局玉里工作站等相關單位前往搶救，至於車禍肇事主因，仍在調查釐清中。