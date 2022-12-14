新光三越中港店七樓改裝重新開幕，首開先例在百貨賣場引進時尚衛浴美國百年精品衛浴品牌KOHLER，五出口的智能淋浴設備，連藝人許維恩看了都驚呼連連。（馮惠宜攝）

新光三越中港店七樓改裝重新開幕，請來藝人許維恩帶消費者一起開箱。（馮惠宜攝）

藝人大S和前夫汪小菲的床墊之戰，意外讓頂級居家用品受到矚目，迎接疫情解封後報復性消費，新光三越中港店重資進行七樓改裝，不但引進英國女皇御用床墊：VISPRING，還有動輒百萬、近千萬的世界公認床王之稱海騰絲，更首度將時尚衛浴引進百貨賣場，店長許宜敬表示，國人居家生活品味提升，家具家用市場也吹起時尚輕奢風潮。

近年房地產交易熱絡，也帶動居家用品成長，看好頂級居家市場，新光三越台中中港店7F改裝升級，今（14）日盛大開幕，請來藝人黃子佼、許維恩一起開箱；許宜敬表示，此次改裝以「奢華頂級床寢x空間香氛謐境x風格設計選物」三大主軸延伸，匯集66家品牌，全新導入新櫃12家以嶄新面貌盛大登場。

不但引進英國女皇御用床墊-VISPRING、世界公認床王之稱-海騰絲、美國百年時尚衛浴-KOHLER、全球新潮選物店-瑪黑家居、世界精品家飾專門店-MITHUS，到歐美複合設計寢具CARRARA，整體包裝精品床寢衛浴、設計風格選物店、質感保養香氛，並結合米其林餐盤推薦餐廳與特色咖啡廳，重新詮釋輕奢居家的高端生活。

值得一提的是，此次改裝引進時尚衛浴美國百年精品衛浴品牌KOHLER，這也是首開全台百貨先例，不但賣智能馬桶，還有五出水的淋浴組，不但有兩處花灑，還有針對背部、腰部出水口，以及保溫極好的鑄鐵材質浴缸。

此外，更引進米其林餐盤推薦餐廳：老乾杯頂級和牛專賣店、世界冠軍咖啡廳「成真可可」，以及跨界藝術策展Deco Gallery設計藝廊NEW，結合美食與藝文展演，完美演譯高端輕奢居家氛圍。