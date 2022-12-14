硬質玉米植株生長異常，農民憂心影響最後產量。（鹽水區農會供／張毓翎台南傳真）

旱象嚴峻，柳營勝源有機農場的花生，這次收穫不如預期。（勝源有機農場提供／張毓翎台南傳真）

氣候異常，台南今年雨下得少，又逢暖冬，不少農民都哀嘆收成差，柳營種植花生的農友抱怨，花生不用太多水澆灌，每個月至少下一次雨，它就能生長很好，但已連好幾個月沒下雨，造成花生減產一大半。不只花生，鹽水地區秋季種植的硬質玉米，也因久旱不雨，植株生長異常，農民憂心影響最後產量。

鹽水區農會表示，鹽水硬質玉米過去9月栽種，但當時剛好下一場雨，所以有些農民延後種植，孰料後面生長期間都沒再下雨，有的土質保水性不佳，受旱象影響的程度更為嚴重，植株長不大，導致經常這邊禿一塊、那邊缺一角，有田區受損4、5成，有的1成，平均下來，整體受損率約20％左右。

柳營勝源有機農場的園主提到，他們發展少量多樣化農特產品，冬季南部大缺水，尤其在台南地區，儘管進入冬天，白天氣溫很高，水分蒸發快速，高麗菜、花椰菜、南瓜等蔬菜都「熱到受不了」；此外，只能靠老天賜雨的花生旱作，這次收獲不如預期，收了一半也枯死了一半。

今年南部地區高溫少雨，衍生相關病蟲害，造成洋香瓜、小番茄大量減產，明年嘉南一期作，又因曾文水庫缺水被迫休耕，讓許多農民大嘆遇到一個「歹年冬」。南市府農業局農務科長許文耀表示，近日未接獲農民通報災損，不過都會隨時掌握農損情形。

而這幾天終於比較有冬天的樣子，入冬首波寒流本週六報到，小番茄、棗子正值產季，洋香瓜等則正值生長期，有可能發生寒害，另不耐低溫的虱目魚、石班魚，畜牧的仔畜禽，市府農業局提醒農漁民應採取防寒措施防範。